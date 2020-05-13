Зеленский: пожарные ликвидировали большинство очагов огня в Житомирской области и все - в зоне отчуждения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Украинским пожарным удалось ликвидировать большинство очагов огня в Житомирской области и все - в Зоне отчуждения. Об этом в видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
"И на сегодня в Житомирской области преодолено большинство очагов огня, а на территории Зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидировано. Спасибо за вашу тяжелую работу", - сказал Зеленский.
Ранее УНН писал, что в Чернобыльской зоне и в Житомирской области продолжают тушить очаги пожаров, в том числе торфяники.
Также правительство выделило деньги для пострадавших от пожара в Житомирской области.