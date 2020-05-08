У Чорнобильській зоні і на Житомирщині продовжують гасити осередки пожеж

7 травня ліквідовано загорання лісової підстилки поблизу с. Радогоща Лугинського району на Житомирщині.

Станом на 7:00 8 травня підрозділами ДСНС надається допомога по ліквідації окремих осередків тління торф’яників у Олевському районі. Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 44 людини та 12 одиниць техніки, з них від ДСНС 28 людей особового складу та 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, уряд виділив гроші для постраждалих через пожежі на Житомирщині.