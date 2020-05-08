У Чорнобильській зоні і на Житомирщині продовжують гасити осередки пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Станом на 7:00 8 травня силами лісових господарств ДАЗВ продовжуються заходи по ліквідації окремих осередків тління торф’яників. До гасіння залучено 42 людини та 14 одиниць техніки лісових господарств. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
7 травня ліквідовано загорання лісової підстилки поблизу с. Радогоща Лугинського району на Житомирщині.
Станом на 7:00 8 травня підрозділами ДСНС надається допомога по ліквідації окремих осередків тління торф’яників у Олевському районі. Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 44 людини та 12 одиниць техніки, з них від ДСНС 28 людей особового складу та 10 одиниць техніки.
Нагадаємо, уряд виділив гроші для постраждалих через пожежі на Житомирщині.