В Чернобыльской зоне и в Житомирской области продолжают тушить очаги пожаров

7 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с. Радогоща Лугинского района Житомирской области.

По состоянию на 7:00 8 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь по ликвидации отдельных очагов тления торфяников в Олевском районе. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 44 человека и 12 единиц техники, из них от ГСЧС 28 человек личного состава и 10 единиц техники.

Напомним, правительство выделило деньги для пострадавших из-за пожара в Житомирской области.