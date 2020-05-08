В Чернобыльской зоне и в Житомирской области продолжают тушить очаги пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. По состоянию на 7:00 8 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечены 42 человека и 14 единиц техники лесных хозяйств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
7 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с. Радогоща Лугинского района Житомирской области.
По состоянию на 7:00 8 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь по ликвидации отдельных очагов тления торфяников в Олевском районе. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 44 человека и 12 единиц техники, из них от ГСЧС 28 человек личного состава и 10 единиц техники.
Напомним, правительство выделило деньги для пострадавших из-за пожара в Житомирской области.