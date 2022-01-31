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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

На тлі російської загрози: Франція відправить фрегат до Чорного моря

На тлі російської загрози: Франція відправить фрегат до Чорного моря

Київ • УНН

 • 24835 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Франція відправляє фрегат у Чорне море, один з епіцентрів напруженості між Росією та Україною, а також запланувала польоти своїх винищувачів Rafale, що базуються на авіаносці "Шарль де Голль", повідомило в понеділок Міноборони країни, передає УНН.

Деталі

Фрегат, який має провести в Чорному морі три тижні, входить до складу повітряно-морської групи авіаносця "Шарль де Голль", яка в період з лютого до квітня збирається розпочати виконання місії у східному Середземномор'ї, йдеться у пресрелізі.

"Шарль де Голль" залишить порт у вівторок для своєї чотирнадцятої місії з 1200 моряками, 22 винищувачами Rafale, двома літаками-розвідниками Hawkeye та двома вертольотами", - йдеться в повідомленні.

Його супроводжуватимуть три фрегати, корабель постачання та атомний підводний човен, а також інші підрозділи з трьох країн Європейського Союзу (Бельгія, Іспанія та Греція) та двох основних союзників по НАТО (США та Канада).

Додамо

Франція вже заявила з огляду на зростання напруженості у відносинах з Росією про свою готовність направити до Румунії "кілька сотень" солдатів для посилення оборонного устрою цієї країни Атлантичного альянсу, що межує з Україною та має вихід до Чорного моря.

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