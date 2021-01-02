На тлі коронавірусу жителі Німеччині заощадили рекордну суму грошей

Заощадження приватних домогосподарств Німеччини за 2020 рік зросли на 393 мільярди євро і сягнули рекордної позначки 7,1 трильйона євро. Таку оцінку оприлюднив німецький банк DZ Bank. Стрімке зростання приватних заощаджень відразу на 5,9 відсотка експерти фінустанови пояснюють тим, що багато німців знизили свої витрати, побоюючись втрати роботи чи скорочення доходів. Крім того, закриття магазинів під час локдауну серйозно скоротило можливості витрачати кошти.

Загалом за рік приватні домогосподарства в Німеччині відклали рекордні 16-17 євро з кожних 100 євро доходів. Раніше найвищий середній показник частки заощаджень у Німеччині припадав на 1991-1992 роки, коли він становив 12,9 відсотка. У 2019 році цей показник становив 10,9 відсотка. Експерти також зазначають, що значна частка зекономлених коштів просто залишилася на поточних рахунках і не була інвестована.

Водночас експерти розраховують, що в 2021 році значна частка коштів, які приватні домогосподарства накопичили на своїх поточних рахунках в 2020 році, буде витрачена. Щойно ситуація з пандемією нормалізується, витрати на поїздки, ресторани та культурні заходи зростатимуть, очікують аналітики.