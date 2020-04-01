На Тернопільщині виявили вісім нових випадків COVID-19, загалом - 106
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Станом на 22:00 1 квітня згідно з даними обласного лабораторного центру на Тернопільщині зафіксували 106 випадків COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.
77 – жителі Монастириського району (1 – летальний)
14 – жителі Заліщицького району
7 – жителі Козівського району
3 – жителі міста Тернополя
2 – жителі Кременецького району
1 – жителька Бучацького району
1 – житель Тернопільського району
1 – житель Бережанського району
Нагадаємо, в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19. Усього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19. Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.