В Тернопольской области обнаружили восемь новых случаев COVID-19, всего - 106
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. По состоянию на 22:00 1 апреля по данным областного лабораторного центра в Тернопольской области зафиксировали 106 случаев COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.
77 - жители Монастырского района (1 - летальный)
14 - жители Залещицкого района
7 - жители Козовского района
3 - жители города Тернополя
2 - жители Кременецкого района
1 - жительница Бучацкого района
1 - житель Тернопольского района
1 - житель Бережанского района
Напомним, в Украине 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаи COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19. В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.