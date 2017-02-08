На Тернопільщині протягом останніх двох років зафіксовано майже 1400 випадків отруєння алкоголем
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Тернопільській області протягом останніх п’яти років зафіксовано понад трьох тисяч випадків отруєння алкоголем. Про це УНН повідомили в управлінні охорони здоров’я Тернопільської ОДА.
Так, у 2012 років таких випадків було зафіксовано — 577, у 2013 — 603, у 2014 — 582, у 2015 — 704, у 2016 — 694.
При цьому у 2011 році, за даними статистики, отруєнь алкоголем було удвічі менше. Зокрема зафіксовано 295 випадків.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за два роки кількість отруєнь алкоголем у Вінницькій області зросла у 1,5 рази.
У Херсонській області за два роки кількість отруєнь зросла на чверть.
При цьому, за оцінками експертів, частка тіньового горілчаного рику в країні за неофіційними даними становить вже близько 80%.
У ВР вважають, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищенні акцизи на горілчані вироби в Україні.