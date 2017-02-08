В Тернопольской области в течение последних двух лет зафиксировано почти 1400 случаев отравления алкоголем
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Тернопольской области в течение последних пяти лет зафиксировано более трех тысяч случаев отравления алкоголем. Об этом сообщили УНН в управлении здравоохранения Тернопольской ОГА.
Так, в 2012 году таких случаев было зафиксировано - 577, в 2013 - 603, в 2014 - 582, в 2015 - 704, в 2016 - 694.
При этом в 2011 году, по данным статистики, отравлений алкоголем было вдвое меньше. В частности зафиксировано 295 случаев.
Напомним, как сообщал УНН, за два года количество отравлений алкоголем в Винницкой области выросло в 1,5 раза.
В Херсонской области за два года количество отравлений возросло на четверть.
При этом, по оценкам экспертов, доля теневого водочного рыка в стране по неофициальным данным составляет уже около 80%.
В ВР считают, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.