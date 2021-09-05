На території столичної лікарні загорілось авто, власник якого вже два місяці як помер

Деталі
Так, близько першої години ночі на лінію дніпровського районого управління ДСНС надійшло повідомлення про те, що на території Київської міської клінічної лікарні № 3 горить автомобіль.
На місце події одразу прибуло дві одиниці техніки надзвичайників та бригада швидкої. Постраждалих внаслідок події немає.
Як стало відомо, автомобіль належав чоловіку, який помер два місяці назад, але його авто залишилось стояти на території лікарні.
Наразі невідомо, чи був це підпал, але на території лікарні є відеокамери, завдяки яким правоохоронці будуть з’ясовувати всі обставини даного інциденту.