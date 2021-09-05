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На территории столичной больницы загорелось авто, владелец которого уже два месяца как умер

На территории столичной больницы загорелось авто, владелец которого уже два месяца как умер

Киев  •  УНН

 • 23970 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. На территории городской больницы города Киева загорелся авто человека, который умер два месяца назад. Правоохранители пытаются узнать, был ли это поджог, пишет УНН.

Детали

Так, около часа ночи на линию днепровского районного управления ГСЧС поступило сообщение о том, что на территории Киевской городской клинической больницы № 3 горит автомобиль.

На место происшествия сразу прибыли две единицы техники чрезвычайников и бригада скорой. Пострадавших в результате происшествия нет.

Как стало известно, автомобиль принадлежал мужчине, который умер два месяца назад, но его авто осталось стоять на территории больницы.

Пока неизвестно, был ли это поджог, но на территории больницы есть видеокамеры, благодаря которым правоохранители будут выяснять все обстоятельства данного инцидента.

Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.

Дополнение

Масштабное ДТП произошло в Голосеевском районе по адресу улица Маршала Конева, 12. В результате аварии разбиты четыре машины и есть двое пострадавших.

Украинские Национальные Новости

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