На території Київського експериментально-механічного заводу сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Пожежа сталася в двоповерховій будівлі на території Київського експериментально-механічного заводу, постраждалих немає. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Києві.
Так, 4 листопада о 12:06 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в двоповерховій будівлі на території Київського експериментально-механічного заводу по вул. Фрунзе, 69.
На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла на даху будівлі. У ході розвідки рятувальники вивели на безпечну відстань 40 осіб. О 12:45 пожежу площею 50 кв. м було локалізовано, а вже о 12:54 — ліквідовано.
В результаті пожежі вогнем пошкоджено покрівлю, частково вікна, закопчено стіни та стелю приміщення, жертв та постраждалих на місці пожежі не виявлено.
На місці події працювало 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.
Наразі встановлюється причина виникнення пожежі.
Нагадаємо, пожежа сталася в складському приміщенні у Києві.
Як повідомляв УНН, на Подолі у Києві вщент згорів одноповерховий будинок.