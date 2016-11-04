На территории Киевского экспериментально-механического завода произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Пожар произошел в двухэтажном здании на территории Киевского экспериментально-механического завода, пострадавших нет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Киеве.
Так, 4 ноября в 12:06 в оперативно-координационный центр ГУ ГосЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании на территории Киевского экспериментально-механического завода по ул. Фрунзе, 69.
На месте происшествия спасатели установили, что пожар возник на крыше здания. В ходе разведки спасатели вывели на безопасное расстояние 40 человек. В 12:45 пожар площадью 50 кв. м был локализован, а уже в 12:54 - ликвидирован.
В результате пожара огнем повреждена кровля, частично окна, закопчены стены и потолок помещения, жертв и пострадавших на месте пожара не обнаружено.
На месте происшествия работало 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава подразделений ГУ ГосЧС Украины в г. Киеве.
Сейчас устанавливается причина пожара.
Напомним, пожар произошел в складском помещении в Киеве.
Как сообщал УНН, на Подоле в Киеве дотла сгорел одноэтажный дом.