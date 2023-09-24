На Таврійському напрямку Сили оборони виконали 1116 вогневих завдань
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Загалом, протягом минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції та здійснив 783 обстріли, завдав 1 ракетного та 17 авіаударів. Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.
Деталі
За останню добу втрати ворога склали 224 особи (безповоротні - 70, поранені - 154, полон - 1).
Знищено 51 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 6 танків, 11 ББМ, 5 артилерійських систем, один засіб ППО, 21 БпЛА, 4 одиниці автомобільної та 2 - спеціальної техніки. Також знищено 4 склади боєприпасів.
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