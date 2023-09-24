На Таврическом направлении Силы обороны выполнили 1116 огневых задач
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В общем, за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал наши позиции и совершил 783 обстрела, нанес 1 ракетный и 17 авиаударов. Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.
Детали
За последние сутки потери врага составили 224 человека (безвозвратные - 70, раненые - 154, плен - 1).
Уничтожена 51 единица военной техники противника. В частности, 6 танков, 11 ББМ, 5 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 21 БпЛА, 4 единицы автомобильной и 2 - специальной техники. Также уничтожено 4 склада боеприпасов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зима не остановит наступление Киева, самый большой прорыв еще впереди — генерал Тарнавский