На Сумщині міський голова та начальник РВА почубилися через вазони на Алеї слави

У місті Ромни на Сумщині області побилися міський голова Олег Стогній та начальник Роменської районної військової адміністрації Денис Ващенко. Причиною стало встановлення вазонів для квітів на Алеї Слави загиблих захисників України. Обидва чиновники свої версії виклали на фейсбук-сторінках, передає УНН.

Деталі

Спочатку свою версію події виклав Ващенко. Він заявив, що зранку 20 січня стався "ганебний інцидент, про який він не може замовчувати".

За його словами, родичі загиблих захисників планували встановити на Алеї Слави вазони для квітів.

Після того, як вони розпочали певні роботи, прийшов міський голова Ромен Олег Стогній і почав перешкоджати, викидувати інструменти, ображати батьків загиблих героїв, штовхати їх. Говорив, що це його земля, що він тут мер і буде сам вирішувати, що можна на ній роботи, а що — ні — розповів Ващенко.

Ващенко додав, що під час встановлення стел майже рік тому не передбачали вазонів — тимчасово їх взяли у продавців квітів.

І ці тимчасові вазони тут майже рік. Люди неодноразово зверталися з проханням встановити постійні вазони. На що був повний ігнор. Тому люди взяли ініціативу у свої руки пояснив він.

Далі, за словами Ващенка, міський голова штовхнув матір загиблого військового, і почалася сутичка. Начальник РВА стверджує, що заступився за жінку. Пізніше він опублікував відео моменту сутички.

Друга версія

У свою чергу Стогній заявив, що Ващенко завдав йому тілесних ушкоджень та звернувся до поліції. Він назвав інцидент "політичною акцією".

О 10 годині біля Алеї Слави розпочалися невідомі будівельні роботи та масове скупчення людей. Я як міський голова вийшов поцікавитися, що саме копають біля дошки загиблих воїнів, адже ніхто ніяких дозволів на проведення земельних робіт не отримував розповів міський голова.

За словами Стогнія, Ващенко заявив, що їм дозволи не потрібні й що вони самі розберуться, а далі напав на нього та працівницю виконкому.

Вищевказаний посадовець, не стримуючись завдавав ударів в обличчя мені та працівниці виконкому, яка офіційно виконувала свої обовʼязки та проводила відеозйомку масового заходу заявив Стогній.

Міський голова каже, що працівницю виконкому — матір трьох дітей — шпиталізували. Він також додав відео.

Працівниця виконкому Любов Солонинко після події попросила розголосу в соцмережах. Вона також заявила, що зазнала тілесних ушкоджень унаслідок удару Ващенка.

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