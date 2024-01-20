На Сумщине городской голова и начальник РВА подрались из-за вазонов на Аллее славы

В городе Ромны на Сумщине области подрались городской голова Олег Стогний и начальник Роменской районной военной администрации Денис Ващенко. Причиной стала установка вазонов для цветов на Аллее Славы погибших защитников Украины. Оба чиновника свои версии выложили на фейсбук-страницах, передает УНН.

Детали

Сначала свою версию произошедшего изложил Ващенко. Он заявил, что утром 20 января произошел "позорный инцидент, о котором он не может умалчивать".

По его словам, родственники погибших защитников планировали установить на Аллее Славы вазоны для цветов.

После того, как они начали определенные работы, пришел городской голова Ромен Олег Стогний и начал препятствовать, выбрасывать инструменты, оскорблять родителей погибших героев, толкать их. Говорил, что это его земля, что он здесь мэр и будет сам решать, что можно на ней работать, а что - нет - рассказал Ващенко.

Ващенко добавил, что при установке стел почти год назад не предусматривали вазонов - временно их взяли у продавцов цветов.

И эти временные вазоны здесь почти год. Люди неоднократно обращались с просьбой установить постоянные вазоны. На что был полный игнор. Поэтому люди взяли инициативу в свои руки объяснил он.

Далее, по словам Ващенко, городской голова толкнул мать погибшего военного, и началась стычка. Начальник РВА утверждает, что вступился за женщину. Позже он опубликовал видео момента стычки.

Вторая версия

В свою очередь Стогний заявил, что Ващенко нанес ему телесные повреждения и обратился в полицию. Он назвал инцидент "политической акцией".

В 10 часов возле Аллеи Славы начались неизвестные строительные работы и массовое скопление людей. Я как городской голова вышел поинтересоваться, что именно копают возле доски погибших воинов, ведь никто никаких разрешений на проведение земельных работ не получал рассказал городской голова.

По словам Стогния, Ващенко заявил, что им разрешения не нужны и что они сами разберутся, а дальше напал на него и работницу исполкома.

Вышеуказанный чиновник, не сдерживаясь наносил удары в лицо мне и сотруднице исполкома, которая официально выполняла свои обязанности и проводила видеосъемку массового мероприятия заявил Стогний.

Городской голова говорит, что работницу исполкома - мать троих детей - госпитализировали. Он также добавил видео.

Работница исполкома Любовь Солонинко после происшествия попросила огласки в соцсетях. Она также заявила, что получила телесные повреждения в результате удара Ващенко.

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