На Сумщині засудили громадянина Казахстану за розбійні напади

Досудовим розслідуванням встановлено та доведено в суді, що ніде не працюючий та раніше судимий за грабіж 40-річний уродженець Республіки Казахстан вирішив злочинним шляхом знаходити собі засоби для існування. Чоловік приходив до своїх знайомих у гості, у подальшому, після спільного розпиття спиртних напоїв, діючи із застосуванням насильства, викрадав цінні речі.

Доведено причетність обвинуваченого до двох подібних епізодів.

Так, 29 жовтня 2016 року підозрюваний з метою заволодіння майном свого товариша вдарив його скляною попільничкою по голові та кулаком в обличчя. Потім, 4 листопада цього ж року його знайомий, який виявив відсутність своїх речей після візиту підозрюваного, отримав цеглиною по голові. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.1 та 2 ст.187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством) КК України.

За вироком суду обвинуваченого засуджено до 7 років 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.