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В Сумской области приговорили гражданина Казахстана за разбойные нападения

В Сумской области приговорили гражданина Казахстана за разбойные нападения

Киев • УНН

 • 9720 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Сумской области к семи годам лишения свободы приговорен уроженец Республики Казахстан, совершивший несколько разбойных нападений. Об этом УНН  сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что нигде не работающий и ранее судимый за грабеж 40-летний уроженец Республики Казахстан решил преступным путем находить себе средства к существованию. Приходил к своим знакомым в гости, в дальнейшем, после совместного распития спиртных напитков, действуя с применением насилия, похищал ценные вещи.

Доказана причастность обвиняемого к двум подобным эпизодам.

Так, 29 октября 2016 года подозреваемый с целью завладения имуществом своего товарища ударил его стеклянной пепельницей по голове и кулаком в лицо. Затем, 4 ноября этого же года его знакомый, который обнаружил отсутствие своих вещей после визита подозреваемого, получил кирпичом по голове. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 и 2 ст.187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) УК Украины.

По приговору суда обвиняемого приговорили к 7 годам 1 месяцу лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

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