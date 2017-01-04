На Сумщині військовослужбовець проведе 6 років в тюрмі за побиття охоронця собору
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. На Сумщині за нанесення тяжких тілесних ушкоджень охоронцю собору військовослужбовець проведе 6 років в тюрмі. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
Зарічним районним судом міста Суми за підтримання державного обвинувачення військової прокуратури Сумського гарнізону Центрального регіону України засуджено військовослужбовця контрактної служби однієї із військових частин Нацгвардії України до 6 років позбавлення волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень охоронцю собору.
Так, у жовтні 2016 року військовослужбовець перебуваючи у відпустці, на території Спасо-Преображенського кафедрального собору міста Суми, в стані алкогольного сп’яніння, посварився з охоронцем вказаного собору та наніс йому декілька ударів в голову невстановленим предметом. Згідно висновку судово-медичної експертизи, солдат наніс охоронцю тяжкі тілесні ушкодження: закриту черепно — мозкову травму, забій головного мозку важкого ступеня, гематоми тощо. Крім того, військовослужбовець незаконно придбав та носив при собі холодну зброю — ніж “Glock FM81”.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 121(умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень), ч. 2 ст. 263(незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України та засудив до реального позбавлення волі.