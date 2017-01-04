В Сумской области военнослужащий проведет 6 лет в тюрьме за избиение охранника собора
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Сумской области за нанесение тяжких телесных повреждений охраннику собора военнослужащий проведет 6 лет в тюрьме. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Заречным районным судом города Сумы за поддержание государственного обвинения военной прокуратуры Сумского гарнизона Центрального региона Украины осужден военнослужащего контрактной службы одной из воинских частей Нацгвардии Украины к 6 годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений охраннику собора.
Так, в октябре 2016 года военнослужащий находясь в отпуске, на территории Спасо-Преображенского кафедрального собора города Сумы, в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с охранником указанного собора и нанес ему несколько ударов в голову неустановленным предметом. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, солдат нанес охраннику тяжкие телесные повреждения: закрытую черепно - мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, гематомы и т.д. Кроме того, военнослужащий незаконно приобрел и носил при себе холодное оружие - нож "Glock FM81".
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений), ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и приговорил к реальному лишению свободы.