На Сумщині виявили труп жінки, який майже три місяці пролежав у будинку

"До чергової частини Краснопільського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району, в будинку знайдене мертве тіло невідомої людини. За вказаною адресою негайно виїхали керівники поліції області та району, слідчо-оперативна група та експерти", - йдеться в повідомленні.

На місці події з’ясувалось: у хаті вже певний час ніхто не проживає, і власник вирішив його продати. Однак коли до приміщення зайшли потенційні покупці та сусіди, яким було доручено показати житло, люди одразу відчули специфічний запах. Джерелом якого виявилось тіло невідомої особи, що знаходилось в одній з кімнат під ліжком.

Попередньо візуальний огляд не виявив ознак насильницької смерті, однак тіло було направлене на експертизу.

Фахівці з’ясували, що тіло належало жінці досить похилого віку, і смерть настала від множинних внутрішніх ушкоджень. За допомогою місцевих жителів працівники поліції встановили і її особу – це виявилась 69-річна власниця житла, котра наприкінці зими нинішнього року разом зі своїм співмешканцем купила будинок і проживала у ньому до серпня місяця. Сусіди та мешканці вулиці характеризували подружжя як таке, що зловживало спиртним, вело антигромадський спосіб життя і постійно сварилося – як між собою, так і з односельчанами.

Правоохоронці також встановили й особу господаря будинку – той виявився жителем Білопілля, раніше судимим за вбивство. Оскільки щодо чоловіка у поліцейських виникли грунтовні підозри, його швидко знайшли та опитали. Він, не заперечуючи свою причетність до смерті жінки, розповів, як все відбулося. Святкуючи на свій лад День Незалежності, вони добряче випили і традиційно посварились. Чоловік, будучи на двадцять років молодшим за співмешканку, а відтак, і дужчим, побив її, наказав не потрапляти йому на очі і пішов спати. А на ранок виявив її вже мертвою.

Три дні після цього він активно створював собі алібі, розповідаючи всім односельцям, що жінка поїхала до родичів, а потім подався до брата у Білопілля. На початку вересня повернувся, щоб тихцем поховати пенсіонерку, однак за певних причин не зумів цього зробити. Два дні він ще вештався селом, ремствуючи, що співмешканка мала приїхати раніше нього, але так і не повернулася, знову подався геть, і більше не повертався.

В поліції за фактом злочину відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 115 КК України (убивство) та затримали підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на Закарпатті жінка забила до смерті співмешканця мітлою.