На Сумщині викрили підприємців, які незаконно відшкодовували ПДВ при експорті деревини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Співробітники податкової міліції Сумської області спільно з працівниками Національної поліції викрили керівників підприємства, які намагалися незаконно відшкодувати ПДВ при експорті деревини. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Зазначається, що в рамках операції “Рубіж-2016” і розслідування кримінального провадження, було встановлено, що посадові особи компанії, маючи намір заволодіти бюджетними коштами, за результатами експортних операцій з деревиною незаконно заявили до бюджетного відшкодування ПДВ майже 4,5 мільйона гривень.
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“В результаті проведених трьох обшуків в Житомирській і Харківській областях на виробничій базі, за місцем реєстрації постачальника деревини зловмисникам, а також в офісі одного з лісових господарств було виявлено та вилучено соснові дошки і брус, сосновий кругляк, деревообробне обладнання, бухгалтерські документи, чорнові записи та комп’ютерна техніка,” — йдеться в повідомленні.
Загальна вартість вилученого становить понад 11,2 млн гривень.
Наразі тривають слідчі дії.