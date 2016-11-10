На Сумщине разоблачили предпринимателей, которые незаконно возмещали НДС при экспорте древесины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сотрудники налоговой милиции Сумской области совместно с работниками Национальной полиции разоблачили руководителей предприятия, которые пытались незаконно возместить НДС при экспорте древесины. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
Отмечается, что в рамках операции "Рубеж-2016" и расследования уголовного производства, было установлено, что должностные лица компании, намереваясь завладеть бюджетными средствами, по результатам экспортных операций с древесиной незаконно заявили к бюджетному возмещению НДС почти 4,5 миллиона гривен.
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"В результате проведенных трех обысков в Житомирской и Харьковской областях на производственной базе, по месту регистрации поставщика древесины злоумышленникам, а также в офисе одного из лесных хозяйств было обнаружено и изъято сосновые доски и брус, сосновый кругляк, деревообрабатывающее оборудование, бухгалтерские документы, черновые записи и компьютерная техника ", - говорится в сообщении.
Общая стоимость изъятого составляет более 11,2 млн гривен.
Сейчас продолжаются следственные действия.