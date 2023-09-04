На Сумщині поранено енергетиків, на Донеччині знеструмлювалася шахта - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Через ворожі обстріли у Донецькій області знеструмлювалася шахта, у Сумській поранено енергетиків. Тим часом на енергооб'єктах тривають ремонти, напередодні був імпорт і експорт електроенергії. Про це повідомили у понеділок у Міністерстві енергетики, пише УНН.
Обстріли
У суботу в Донецькій області через обстріли відключилася лінія електропередачі 110 кВ, яка живила шахту поблизу Торецька. На момент знеструмлення під землею було 27 шахтарів, усіх вивели на поверхню. Пошкоджену лінію відремонтовано.
На Сумщині під час проведення оглядових робіт у Шосткинському районі під обстріл потрапила бригада енергетиків. Поранені 27-річний електромонтер і 31-річний водій. Енергетиків каретою швидкої доправили в місцеву лікарню. Загрози життю немає.
На Харківщині через обстріли пошкоджено лінію електропередачі 110 кВ. Через це на кілька годин було знеструмлено більше ніж 9 тисяч споживачів, їх вдалося заживити за резервними лініями. Ремонтні роботи будуть проведені з дозволу військових.
Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Негода
Через грозовий фронт у Чернівецькій області вимикалося 11 ліній електропередачі 10 кВ, що призвело до знеструмлення більше ніж 13 тисяч споживачів у 25 населених пунктах. Ремонтні роботи тривають.
Наслідки підриву Каховської ГЕС
У Херсоні енергетики продовжують відновлювати пошкоджені лінії. Світло повернули до кількох багатоповерхівок у мікрорайоні Острів, який найбільше постраждав через підтоплення. Залишаються знеструмленими близько 9 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли.
Запорізька АЕС
Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. "Наразі він становить 16,05 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили в Міненерго.
Генерація та експорт/імпорт
Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який може відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної.
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 2 451,00 МВт-год. Був експорт до Молдови - 350 МВт-год, до Словаччини 122 МВт-год.