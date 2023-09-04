В Сумской области ранены энергетики, в Донецкой области обесточивалась шахта - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Из-за вражеских обстрелов в Донецкой области обесточивалась шахта, в Сумской ранены энергетики. Тем временем на энергообъектах продолжаются ремонты, накануне был импорт и экспорт электроэнергии. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве энергетики, пишет УНН.
Обстрелы
В субботу в Донецкой области из-за обстрелов отключилась линия электропередачи 110 кВ, питавшая шахту вблизи Торецка. К моменту обесточивания под землей было 27 шахтеров, всех вывели на поверхность. Поврежденная линия отремонтирована.
В Сумской области во время проведения осмотров в Шосткинском районе под обстрел попала бригада энергетиков. Ранены 27-летний электромонтер и 31-летний водитель. Энергетиков каретой скорой доставили в местную больницу. Угрозы жизни нет.
В Харьковской области из-за обстрелов повреждена линия электропередачи 110 кВ. Из-за этого на несколько часов было обесточено более 9 тысяч потребителей, их удалось заживить по резервным линиям. Ремонтные работы будут проведены с разрешения военных.
Остается также обесточенной часть потребителей в Запорожской, Херсонской, Черниговской и Днепропетровской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Непогода
Из-за грозового фронта в Черновицкой области выключалось 11 линий электропередачи 10 кВ, что привело к обесточению более 13 тысяч потребителей в 25 населенных пунктах. Ремонтные работы продолжаются.
Последствия подрыва Каховской ГЭС
В Херсоне энергетики продолжают восстанавливать поврежденные линии. Свет вернули в несколько многоэтажек в микрорайоне Остров, который больше всего пострадал из-за подтопления. Остаются обесточенными около 9 тысяч потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.
Запорожская АЭС
Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. "В настоящее время он составляет 16,05 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.
Генерация и экспорт/импорт
Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который может происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации – тепловой, гидро- и атомной.
Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 2451,00 МВт-час. Был экспорт в Молдову – 350 МВт-час, в Словакию 122 МВт-час.