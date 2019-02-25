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На Сумщині перша релігійна громада перейшла до ПЦУ

На Сумщині перша релігійна громада перейшла до ПЦУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. На Сумщині, у селі Андріяшівка Роменського благочиння, перша релігійна громада УПЦ МП перейшла до ПЦУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сумську єпархія Православної Церкви України.

“23 лютого 2019 року громада села Андріяшівка, Роменського благочиння провела збори по переходу до ПЦУ. Проголосували одноголосно за об’єднання в Єдину Православну Церкву”, — йдеться у повідомленні.

На зборах був присутній голова селищної ради, місцевий фермер, який разом з селянами збудували в селі храм на честь святого Архистратига Божого Михаїла, місцеві депутати та жителі селища. Від Сумської єпархії ПЦУ на зборах був присутній благочинний Роменського благочиння митрофорний протоієрей Ігор Мурий. Від УПЦ МП ієромонах І, настоятель храму та інші представники.

Нагадаємо, громада Низкиничівського Успенського чоловічого монастиря села Низкиничі, що на Волині, на зборах прийняла рішення про перехід з Московського патріархату до Православної Церкви України.

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