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На Волині громада Низкиничівського монастиря прийняла рішення про перехід до ПЦУ

На Волині громада Низкиничівського монастиря прийняла рішення про перехід до ПЦУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Громада Низкиничівського Успенського чоловічого монастиря села Низкиничі, що на Волині, на зборах прийняла рішення про перехід з Московського патріархату до Православної Церкви України. Про це УНН повідомляє з посилання на прес-службу ПЦУ Володимиро-Волинської єпархії.

“23 лютого 2019 року, громада Низкиничівського Успенського монастиря села Низкиничі Іваничівського р-ну, на зборах прийняла рішення про перехід з Московського патріархату до Православної Церкви України. Збори відбувалися у приміщенні місцевої школи”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, станом на 25 лютого до Православної церкви України перейшло 354 парафіяльних храмів УПЦ МП.

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