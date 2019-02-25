На Волині громада Низкиничівського монастиря прийняла рішення про перехід до ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Громада Низкиничівського Успенського чоловічого монастиря села Низкиничі, що на Волині, на зборах прийняла рішення про перехід з Московського патріархату до Православної Церкви України. Про це УНН повідомляє з посилання на прес-службу ПЦУ Володимиро-Волинської єпархії.
“23 лютого 2019 року, громада Низкиничівського Успенського монастиря села Низкиничі Іваничівського р-ну, на зборах прийняла рішення про перехід з Московського патріархату до Православної Церкви України. Збори відбувалися у приміщенні місцевої школи”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, станом на 25 лютого до Православної церкви України перейшло 354 парафіяльних храмів УПЦ МП.