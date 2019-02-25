На Волині громада Низкиничівського монастиря прийняла рішення про перехід до ПЦУ

“23 лютого 2019 року, громада Низкиничівського Успенського монастиря села Низкиничі Іваничівського р-ну, на зборах прийняла рішення про перехід з Московського патріархату до Православної Церкви України. Збори відбувалися у приміщенні місцевої школи”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, станом на 25 лютого до Православної церкви України перейшло 354 парафіяльних храмів УПЦ МП.



