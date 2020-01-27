На столичному Печерську у наркодилерів вилучили речовини на півмільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Печерському районі Києва правоохоронці викрили групу наркозбувачів, у яких вилучили наркотичні речовини на суму 500 тисяч гривень Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в місті Києві.
"Оперативники Управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві спільно зі слідчими Печерського управління поліції та співробітниками полку поліції особливого призначення № 1 під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 викрили чоловіків, які збували наркотики на території столиці. Правоохоронці затримали зловмисників під час збуту клієнтам дози наркотиків", - йдеться в повідомленні.
У помешканні фігурантів проведено санкціоновані обшуки, у ході яких вилучено понад 1 кг подрібненої речовини зеленого кольору, ззовні схожої на наркотичний засіб "канабіс", мобільні телефони, а також інші предмети, що підтверджують незаконну діяльність вказаних осіб.
Речові докази вилучено та направлено для проведення відповідних експертиз. Загальна вартість вилучених наркотичних речовин за цінами "чорного ринку" становить понад 500 тисяч гривень.
Чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – кияни, 1994, 1995 і 1991 років народження.
Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Львівщині взяли під варту чоловіка, який передавав наркотичні засоби ув’язненій.