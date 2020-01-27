На столичном Печерске у наркодилеров изъяли вещества на полмиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Печерском районе Киева правоохранители разоблачили группу наркосбытчиков, у которых изъяли наркотические вещества на сумму 500 тысяч гривен Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
"Оперативники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в г. Киеве совместно со следователями Печерского управления полиции и сотрудниками полка полиции особого назначения № 1 под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 разоблачили мужчин, которые сбывали наркотики на территории столицы. Правоохранители задержали злоумышленников во время сбыта клиентам дозы наркотиков", - говорится в сообщении.
В помещении фигурантов проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъято более 1 кг измельченного вещества зеленого цвета, внешне похожего на наркотическое средство "каннабис", мобильные телефоны, а также другие предметы, подтверждающие незаконную деятельность указанных лиц.
Вещественные доказательства изъяты и направлены для проведения соответствующих экспертиз. Общая стоимость изъятых наркотических веществ по ценам "черного рынка" составляет более 500 тысяч гривен.
Мужчины задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - киевляне, 1994, 1995 и 1991 годов рождения.
Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, во Львовской области взяли под стражу мужчину, который передавал наркотические средства заключенной.