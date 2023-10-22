На столичній станції міської електрички "Київ-Дніпровський" людина потрапила під потяг
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На станції міської електрички «Київ-Дніпровський» сталося смертельне травмування людини на колії. Про це повідомляє Kyiv City Express у телеграмі, передає УНН.
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Зазначається, що через смертельне травмування людини на колії у Києві затримується рух кільцевої електрички.
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«Знову смертельне травмування людини на колії. Поїзд зі станції Київ-Дніпровський у напрямку Почайни затримується до завершення слідчих дій. Зі Святошина о 21:31 вирушить підмінний електропоїзд. Благаємо, будьте уважними при переході залізничних колій і навчайте цьому дітей!», — йдеться у повідомленні.
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