На столичной станции городской электрички "Киев-Днепровский" человек попал под поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. На станции городской электрички «Киев-Днепровский» произошло смертельное травмирование человека на путях. Об этом сообщает Kyiv City Express в телеграмме, передает УНН.
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Отмечается, что из-за смертельного травмирования человека на путях в Киеве задерживается движение кольцевой электрички.
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«Снова смертельное травмирование человека на путях. Поезд со станции Киев-Днепровский в направлении Почайны задерживается до завершения следственных действий. Со Святошина в 21:31 отправится подменный электропоезд. Умоляем, будьте внимательны при переходе железнодорожных путей и учите этому детей!», — говорится в сообщении.
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