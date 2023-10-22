На столичной станции городской электрички "Киев-Днепровский" человек попал под поезд

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Отмечается, что из-за смертельного травмирования человека на путях в Киеве задерживается движение кольцевой электрички.

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«Снова смертельное травмирование человека на путях. Поезд со станции Киев-Днепровский в направлении Почайны задерживается до завершения следственных действий. Со Святошина в 21:31 отправится подменный электропоезд. Умоляем, будьте внимательны при переходе железнодорожных путей и учите этому детей!», — говорится в сообщении.

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