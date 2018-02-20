На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Національний банк України на 20 лютого 2018 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 20 лютого встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1169.459302;
Срiбло — 14.520530;
Платина — 872.795649;
Паладiй — 900.586140.
Порівняно з 19 лютого, вартість золота та срібла - зменшилася, а платину і паладію навпаки - збільшилася.