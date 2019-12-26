На сході Франції невідоми в масках скоїли збройний напад, щонайменше троє постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Щонайменше три людини постраждали в результаті стрілянини, відкритої невідомими в масках в місті Безансон (регіон Франш-Конте) на сході Франції. Про це в середу повідомила радіостанція France Bleu, передає УНН.
Відзначається, що стрілянина сталася у середу ввечері, приблизно в 19:15 за місцевим часом (20:15 Київ). Всі постраждалі були доставлені в лікарню, один з них знаходиться в критичному стані.
Троє чи четверо нападників, чиї обличчя були закриті масками, втекли з місця події, де поліцейські виявили 15 гільз і гранату.
Прокуратура Безансона почала розслідування.
Нагадаємо, на вечірці у Чикаго розпочалася стрілянина, було поранено 13 осіб.