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На сході Франції невідоми в масках скоїли збройний напад, щонайменше троє постраждалих

На сході Франції невідоми в масках скоїли збройний напад, щонайменше троє постраждалих

Київ • УНН

 • 10084 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Щонайменше три людини постраждали в результаті стрілянини, відкритої невідомими в масках в місті Безансон (регіон Франш-Конте) на сході Франції. Про це в середу повідомила радіостанція France Bleu, передає УНН.

Відзначається, що стрілянина сталася у середу ввечері, приблизно в 19:15 за місцевим часом (20:15 Київ). Всі постраждалі були доставлені в лікарню, один з них знаходиться в критичному стані.

Троє чи четверо нападників, чиї обличчя були закриті масками, втекли з місця події, де поліцейські виявили 15 гільз і гранату.

Прокуратура Безансона почала розслідування.

Нагадаємо, на вечірці у Чикаго розпочалася стрілянина, було поранено 13 осіб.

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