На востоке Франции неизвестные в масках совершили вооруженное нападение, по меньшей мере трое пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы, открытой неизвестными в масках в городе Безансон (регион Франш-Конте) на востоке Франции. Об этом в среду сообщила радиостанция France Bleu, передает УНН.
Отмечается, что стрельба произошла в среду вечером, примерно в 19:15 по местному времени (20:15 Киев). Все пострадавшие были доставлены в больницу, один из них находится в критическом состоянии.
Трое или четверо нападающих, чьи лица были закрыты масками, скрылись с места происшествия, где полицейские обнаружили 15 гильз и гранату.
Прокуратура Безансона начала расследование.
Напомним, на вечеринке в Чикаго началась стрельба, были ранены 13 человек.