На систему реєстру декларацій здійснють Dos-атаки - Держспецзв’язку

“Наявність майже 1,5 млн декларацій підтверджує, що система працює. Це при тому, що відзначаються кіберінциденти у вигляді DOS-атак на систему”, - сказав він.

Нагадаємо, на сьогодні до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подано близько 1,4 млн декларативних документів.

Як повідомляв УНН, голова Національного агенства із запобігання корупції Наталія Корчак не виключає, що системний адміністратор Держспецзв'язку отримав вказівку зупинити роботу системи.