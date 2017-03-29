На систему реестра деклараций осуществляющим Dos-атаки - Госспецсвязь

"Наличие почти 1,5 млн деклараций подтверждает, что система работает. Это при том, что отмечаются киберинциденты в виде DOS-атак на систему ", - сказал он.

Напомним, сегодня в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, подано около 1,4 млн декларативных документов.

Как сообщал УНН, председатель Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак не исключает, что системный администратор Госспецсвязи получил указание остановить работу системы .