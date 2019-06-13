На шахті в Донецькій області загинули два гірники
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Вчора, 12 червня, на шахтоуправлінні "Покровське" загинули двоє гірників. Про це повідомила прес-служба шахтоуправління "Покровське", передає УНН.
"12 червня на шахтоуправлінні "Покровське" в результаті нещасного випадку загинув гірник очисного забою. В цей же день машиніст підземних установок отримав травми несумісні з життям", - повідомила прес-служба підприємства.
При цьому на шахтоуправлінні уточнили, що обставини з'ясовуються. Створені і працюють спеціальні комісії, які встановлять причини того, що сталося.
Нагадаємо, 7 червня стало відомо, що на шахті ім. Фрунзе в Кривому Розі сьогодні загинув робітник, обставини встановлює поліція.