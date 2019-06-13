На шахте в Донецкой области погибли два горняка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Вчера, 12 июня, на шахтоуправлении "Покровское" погибли два горняка. Об этом сообщила пресс-служба шахтоуправления "Покровское", передает УНН.
“12 июня на шахтоуправлении „Покровское“ в результате несчастного случая погиб горнорабочий очистного забоя. В этот же день машинист подземных установок получил травмы несовместимые с жизнью”, — сообщила пресс-служба предприятия.
При этом на шахтоуправлении уточнили, что обстоятельства происшествий выясняются. Созданы и работают специальные комиссии, которые установят причины случившегося.
Напомним, 7 июня стало известно, что на шахте им. Фрунзе в Кривом Роге сегодня погиб рабочий, обстоятельства устанавливает полиция.