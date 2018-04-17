На сайт Роскомнагляду була здійснена масована кібератака
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На сайт Роскомнагляду були здійснені дві масовані DDOS-атаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Сайт Роскомнадзора з ранку 17 квітня працював з перебоями. Так, за даними на 11:05 мск, які не завантажувалася головна сторінка сайту відомства.
При спробі зайти на сайт з'являлася помилка "не вдається отримати доступ до сайту".
"В ніч і вранці 17 квітня були зафіксовані дві DDOS-атаки на офіційні інтернет-ресурси Роскомнагляду. За повідомленням Ростелекому, атаки були успішно відбиті. Інтернет-ресурси Роскомнагляду функціонують в штатному режимі", - йдеться в повідомленні прес-служби.
Однак, незважаючи на заяви Роскомнагляду станом на 15:30 за московським часом сайт продовжує працювати з перебоями.
Як повідомляв УНН, 13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати Telegram за ненадання ФСБ ключів шифрування. 16 квітня розпочалася блокування месенджера.
Власник месенджера Павло Дуров прокоментував дії Роскомнагляду, зазначивши, що Telegram продовжить відстоювати право росіян на таємницю листування.