На розгляд КСУ надійшли два конституційні подання: подробиці

До Конституційного Суду України 7 серпня надійшли два конституційні подання 45 народних депутатів України:

• щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1 частини другої статті 37, статті 45, пункту 12 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про судоустрій і статус суддів” від 2 червня 2016 року № 1402-VIII (з подальшими змінами), окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року № 2747-IV (з подальшими змінами), Господарського процесуального кодексу України від 06 листопада 1991 року № 1798-ХІІ (з подальшими змінами), Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 року № 1618-IV (з подальшими змінами), Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI (з подальшими змінами);

• щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії “Укррудпром” від 9 квітня 2004 року № 1677-IV, а також розпорядження Кабінету Міністрів Украіни “Про заходи щодо приватизації пакетів акцій підприємств ДАК “Укррудпром” від 27 травня 2004 р. № 348-р

Нагадаємо, до КСУ надійшли три конституційні подання від 47 нардепів.