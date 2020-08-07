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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 75831 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100667 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106273 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126150 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100941 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101810 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103819 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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На рассмотрение КСУ поступили два конституционных представления: подробности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. В Конституционный Суд поступили конституционные представления касающиеся закона о судоустройстве и статусе судей и закона об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании "Укррудпром". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

В Конституционный Суд Украины 7 августа поступило два конституционных представления 45 народных депутатов Украины:

• относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений пункта 1 части второй статьи 37, статьи 45, пункта 12 раздела "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 № 1402-VIII (с последующими изменениями ) отдельных положений кодекса административного судопроизводства Украины от 6 июля 2005 № 2747-IV (с последующими изменениями), Хозяйственного процессуального кодекса Украины от 6 ноября 1991 года № 1798-ХII (с последующими изменениями), Гражданского процессуального кодекса Украины от 18 марта 2004 года № 1618-IV (с последующими изменениями), Уголовного процессуального кодекса Украины от 13 апреля 2012 года № 4651-VI (с последующими изменениями);

• относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании "Укррудпром" от 9 апреля 2004 года № 1677-IV, а также распоряжения Кабинета Министров Украини "О мерах по приватизации пакетов акций предприятий ГАК "Укррудпром" от 27 мая 2004 № 348-р

Напомним, в КСУ поступили три конституционных представления от 47 нардепов.

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