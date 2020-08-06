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До КСУ надійшли три конституційні подання від 47 нардепів

До КСУ надійшли три конституційні подання від 47 нардепів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. До Конституційного Суду надійшли три конституційні подання 47 народних депутатів України, які стосуються окремих положень Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу та окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та інших пов’язаних з ними законів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу КСУ.

"5 серпня 2020 року до Конституційного Суду України надійшли конституційні подання 47 народних депутатів України:

▪️ щодо конституційності положень статей 96-1, 96-2 Кримінального кодексу України;
▪️ щодо відповідності Конституції України окремих положень Кримінального процесуального кодексу України;
▪️ щодо конституційності окремих положень Закону України "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та інших пов’язаних з ними законів України, що зачіпають права та свободи громадян", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що автори клопотань просять Конституційний Суд визнати оспорювані положення нормативно-правових актів такими, що не відповідають Основному Закону України.

Нагадаємо, у КСУ оскаржили порядок проведення аукціонів із продажу нафти і скрапленого газу.

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