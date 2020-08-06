До КСУ надійшли три конституційні подання від 47 нардепів

"5 серпня 2020 року до Конституційного Суду України надійшли конституційні подання 47 народних депутатів України:

▪️ щодо конституційності положень статей 96-1, 96-2 Кримінального кодексу України;

▪️ щодо відповідності Конституції України окремих положень Кримінального процесуального кодексу України;

▪️ щодо конституційності окремих положень Закону України "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та інших пов’язаних з ними законів України, що зачіпають права та свободи громадян", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що автори клопотань просять Конституційний Суд визнати оспорювані положення нормативно-правових актів такими, що не відповідають Основному Закону України.

Нагадаємо, у КСУ оскаржили порядок проведення аукціонів із продажу нафти і скрапленого газу.