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У КСУ оскаржили порядок проведення аукціонів із продажу нафти і скрапленого газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. До Конституційного Суду України звернулися з клопотанням визнати неконституційним положення абзацу третього пункту 51 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КСУ.

“Суб’єкт права на конституційне подання — 51 народний депутат України — 24 липня звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати неконституційним положення абзацу третього пункту 51 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою КМУ "Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу“ від 16 жовтня 2014 року № 570 зі змінами”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що оспорюваним положенням Порядку передбачено, що продавець виконує свої зобов’язання щодо постачання нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу після надходження коштів від покупця у повному обсязі відповідно до умов договору купівлі-продажу.

Також автори клопотання вважають, що наведена норма суперечить низці положень Конституції України, “оскільки видавши її, Кабінет міністрів України вийшов за межі своїх повноважень, врегулювавши підзаконним актом порядок та умови переходу права власності на виставлені на продаж нафту сиру, газовий конденсат та газ скраплений, хоча такі питання мають визначатися виключно законами України”. При цьому, на думку народних депутатів України, оспорюваний припис передбачає нерівні конкуретні умови для учасників ринку нафти і газу.

Нагадаємо, Кабмін підписав меморандум щодо поставок скрапленого газу зі США та побудову газової інфраструктури з Польщею.

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