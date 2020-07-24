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В КСУ обжаловали порядок проведения аукционов по продаже нефти и сжиженного газа

В КСУ обжаловали порядок проведения аукционов по продаже нефти и сжиженного газа

Киев  •  УНН

 • 10832 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В Конституционный Суд Украины обратились с ходатайством признать неконституционным положение абзаца третьего пункта 51 Порядка организации и проведения биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Субъект права на конституционное представление - 51 народный депутат Украины - 24 июля обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством признать неконституционным положение абзаца третьего пункта 51 Порядка организации и проведения биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа, утвержденное постановлением КМУ "Об организации и проведения биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа" от 16 октября 2014 года № 570 с изменениями", - говорится в сообщении.

Сообщается, что оспариваемым положением Порядка предусмотрено, что продавец выполняет свои обязательства по поставкам сырой нефти, газового конденсата и сжиженного газа после поступления средств от покупателя в полном объеме в соответствии с условиями договора купли-продажи.

Также авторы ходатайства считают, что приведенная норма противоречит ряду положений Конституции Украины, "поскольку выдав ее, Кабинет министров Украины вышел за пределы своих полномочий, урегулировав подзаконным актом порядок и условия перехода права собственности на выставленные на продажу нефть сырую, газовый конденсат и газ сжиженный, хотя такие вопросы должны определяться исключительно законами Украины". При этом, по мнению народных депутатов Украины, оспариваемое предписание предполагает неравные конкуретного условия для участников рынка нефти и газа.

Напомним, Кабмин подписал меморандум о поставках сжиженного газа из США и построение газовой инфраструктуры с Польшей.

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