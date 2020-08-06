В КСУ поступили три конституционных представления от 47 нардепов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71185 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 98072 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123348 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105409 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125248 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100712 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101613 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103773 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101867 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

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В КСУ поступили три конституционных представления от 47 нардепов

В КСУ поступили три конституционных представления от 47 нардепов

Киев  •  УНН

 • 17838 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Конституционный Суд поступили три конституционных представления 47 народных депутатов Украины, которые касаются отдельных положений Уголовного кодекса Украины, Уголовного процессуального кодекса и отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и других связанных с ними законов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"5 августа 2020 года в Конституционный Суд Украины поступили конституционные представления 47 народных депутатов Украины:

▪️ относительно конституционности положений статей 96-1, 96-2 Уголовного кодекса Украины;
▪️ относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Украины;
▪️ относительно конституционности отдельных положений Закона Украины "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и других связанных с ними законов Украины, затрагивающие права и свободы граждан", - говорится в сообщении.

Сообщается, что авторы ходатайств просят Конституционный Суд признать оспариваемые положения нормативно-правовых актов такими, которые не отвечают Основному Закону Украины.

Напомним, в КСУ обжаловали порядок проведения аукционов по продаже нефти и сжиженного газа.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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