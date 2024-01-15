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На російській брянщині двоє військових рф загинули внаслідок пожежі в бліндажі - росЗМІ

На російській брянщині двоє військових рф загинули внаслідок пожежі в бліндажі - росЗМІ

Київ • УНН

 • 20886 перегляди

Внаслідок пожежі в бліндажі в брянській області рф загинули двоє російських військовослужбовців через ймовірне необережне поводження з вогнем.

В брянській області рф двоє російських військовослужбовців загинули внаслідок пожежі в бліндажі, повідомляє російський Telegram-канал ASTRA, пише УНН.

Деталі

За даними ASTRA, пожежа сталася в районі селища кокорівка суземського району брянської області.

Вранці 14 січня згорів бліндаж, унаслідок пожежі загинули військовослужбовці за контрактом 22-річний Андрій Печонкін і 23-річний Євген Коптигін. Попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо

11 січня в курській області згоріла польова лазня російських військовослужбовців. 2 мобілізованих загинули, 2 строковиків отримали поранення.

У Росії заявили про збиття трьох українських ракет у Курській області15.01.24, 00:51 • 40064 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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