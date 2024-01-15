На російській брянщині двоє військових рф загинули внаслідок пожежі в бліндажі - росЗМІ
Київ • УНН
Внаслідок пожежі в бліндажі в брянській області рф загинули двоє російських військовослужбовців через ймовірне необережне поводження з вогнем.
В брянській області рф двоє російських військовослужбовців загинули внаслідок пожежі в бліндажі, повідомляє російський Telegram-канал ASTRA, пише УНН.
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За даними ASTRA, пожежа сталася в районі селища кокорівка суземського району брянської області.
Вранці 14 січня згорів бліндаж, унаслідок пожежі загинули військовослужбовці за контрактом 22-річний Андрій Печонкін і 23-річний Євген Коптигін. Попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем.
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