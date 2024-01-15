На российской брянщине двое военных рф погибли в результате пожара в блиндаже - росСМИ

Reuters: в 2024 году темпы роста Китая замедлятся до 4,6%

Согласно прогнозам, темпы роста экономики Китая замедлятся до 4,6% в 2024 году и 4,5% в 2025 году на фоне спада в сфере недвижимости и дефляционного давления.