На российской брянщине двое военных рф погибли в результате пожара в блиндаже - росСМИ
В результате пожара в блиндаже в брянской области рф погибли двое российских военнослужащих из-за вероятного неосторожного обращения с огнем.
Январские морозы в Украине не повлияли на озимые - ученые
Посевы озимых в Украине находятся в удовлетворительном состоянии, несмотря на сильные морозы, но эксперты отмечают необходимость продолжения мониторинга из-за нестабильности погоды.
В итальянской Тоскане во время свадьбы обвалился пол, пострадали десятки человек
Пол монастыря XV века обвалился во время свадьбы в Италии, травмировав 35 человек, шестеро из которых получили серьезные ранения.
Выбитые окна и разрушенные стены: последствия ночного удара рф по Херсону
Во время ночного удара по центральному району Херсона оккупанты повредили несколько жилых домов.
Финские компании в обход санкций поставляют в рф продукцию для военной промышленности
Финские компании экспортируют продукцию военно-промышленного комплекса в россию вопреки санкциям, некоторые из них находятся под уголовным расследованием.
В Турции суд отпустил израильского футболиста, которого задержали из-за повязки с надписью в память о нападении ХАМАС
Израильский футболист Сагив Йехезкель был освобожден турецким судом после задержания за ношение нарукавной повязки с надписью в память о нападении боевиков ХАМАС.
Ударил по голове из-за плача: мужчину в Киевской области арестовали за смерть двухмесячной дочери
Мужчина из Киевской области подозревается в том, что смертельно ударил своего ребенка, который плакал.
Работала на российские спецслужбы: в Николаеве задержали женщину, которая распространяла фейки о ВСУ
Служба безопасности Украины задержала 42-летнюю женщину в Николаеве за распространение пророссийской дезинформации под руководством российских спецслужб.
Украинские нацгвардейцы в течение недели уничтожили 90 единиц военной техники оккупантов: видео
Национальная гвардия Украины за неделю уничтожила 90 единиц военной техники российских захватчиков, в том числе 26 танков, 12 БТР, 1 зенитно-ракетный комплекс.
Reuters: в 2024 году темпы роста Китая замедлятся до 4,6%
Согласно прогнозам, темпы роста экономики Китая замедлятся до 4,6% в 2024 году и 4,5% в 2025 году на фоне спада в сфере недвижимости и дефляционного давления.