В России заявили о сбитии трех украинских ракет в Курской области
Киев • УНН
Противовоздушная оборона России утверждает, что перехватила три украинские ракеты в Курской области. Эту информацию подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт.
В ночь на 15 января на территории Курской области РФ российские средства ПВО якобы сбили три украинские ракеты. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, передает УНН.
Цитата
По предварительной информации над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбито 3 украинские ракеты
Напомним,
Ранее Старовойт сообщал, что в Курской области работают средства ПВО.
В россии заявили о повреждении электроподстанции из-за атаки на курскую область, ряд населенных пунктов без света03 январь 2024, 07:32 • 26520 просмотров
В России заявили о сбитии трех украинских ракет в Курской области
Противовоздушная оборона России утверждает, что перехватила три украинские ракеты в Курской области. Эту информацию подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт.
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