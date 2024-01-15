У Росії заявили про збиття трьох українських ракет у Курській області

У ніч на 15 січня на території Курської області РФ російські засоби ППО нібито збили три українські ракети. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, передає УНН.

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За попередньою інформацією над територією Фатезького району черговими засобами ППО збито 3 українські ракети написав Старовойт

Нагадаємо

Раніше Старовойт повідомляв, що в Курській області працюють засоби ППО.

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