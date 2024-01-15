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У Росії заявили про збиття трьох українських ракет у Курській області

У Росії заявили про збиття трьох українських ракет у Курській області

Київ • УНН

 • 40064 перегляди

Протиповітряна оборона Росії стверджує, що перехопила три українські ракети в Курській області. Цю інформацію підтвердив губернатор Курської області Роман Старовойт.

У ніч на 15 січня на території Курської області РФ російські засоби ППО нібито збили три українські ракети. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, передає УНН.

Цитата

За попередньою інформацією над територією Фатезького району черговими засобами ППО збито 3 українські ракети

 написав Старовойт

Нагадаємо

Раніше Старовойт повідомляв, що в Курській області працюють засоби ППО.

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Лілія Подоляк

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